04 января, 11:30

Общество

Должность врача по здоровому долголетию введут в России

Должность врача по здоровому долголетию введут в России

В Москве ожидаются снегопады и мороз в Рождество

Зрители Москвы 24 могут выиграть призы в конкурсе

Температура составила минус 2 градуса утром 4 января

Россиянам рассказали, сколько выходных будет в мае

Зацепинг могут приравнять к экстремизму в России

Самозанятые смогут официально уйти на больничный с 2026 года

Врачи напомнили, что прыжки в сугроб сразу после бани могут быть опасны

Синоптик рассказал, какой будет погода в России в 2026 году

Пасмурная погода установилась в Москве утром 4 января

В России введут должность "врач по медицине здорового долголетия". До 1 апреля 2026 года, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, эта позиция должна быть включена в реестр медицинских должностей.

С 2025 года в России реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", пришедший на смену нацпроекту "Здравоохранение". Государственная программа направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

