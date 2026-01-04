04 января, 11:30Общество
Должность врача по здоровому долголетию введут в России
В России введут должность "врач по медицине здорового долголетия". До 1 апреля 2026 года, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, эта позиция должна быть включена в реестр медицинских должностей.
С 2025 года в России реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", пришедший на смену нацпроекту "Здравоохранение". Государственная программа направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.
