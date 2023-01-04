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04 января, 22:15

Общество

Москвичи выстроились в очереди в столичные музеи

Москвичи выстроились в очереди в столичные музеи

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Тысячи людей выстроились в очереди в столичные музеи. Вереницу из почитателей искусства не обойти – видно, что она растянулась на сотни метров.

По словам представителей Третьяковской галереи, такое нашествие посетителей в праздники представляет собой нормальное явление. А электронные билеты в музей раскуплены на несколько дней вперед. В очередях москвичи проводят время и на ВДНХ. Есть ли шанс попасть в праздники на новое колесо обозрения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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