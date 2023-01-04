Москвичи выстроились в очереди в столичные музеи

Тысячи людей выстроились в очереди в столичные музеи. Вереницу из почитателей искусства не обойти – видно, что она растянулась на сотни метров.

По словам представителей Третьяковской галереи, такое нашествие посетителей в праздники представляет собой нормальное явление. А электронные билеты в музей раскуплены на несколько дней вперед. В очередях москвичи проводят время и на ВДНХ. Есть ли шанс попасть в праздники на новое колесо обозрения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.