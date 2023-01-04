Глава Минпромторга испытал российский МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров испытал российский МС-21. На отечественном самолете вице-премьер слетал в рабочую поездку в Ульяновск.

Сначала он посетил подмосковный институт в Жуковском, где ему показали стенд с последними разработками, а также ознакомился с ходом испытаний самолетов Sukhoi Superjet New.

В Ульяновске глава Минпромторга посетил предприятие Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.

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