Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 21:15

Общество

Глава Минпромторга испытал российский МС-21

Глава Минпромторга испытал российский МС-21

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

В Москве продолжаются новогодние гуляния

Москвичам рассказали об интересных локациях для посещения во время новогодних каникул

Москвичей предупредили о сильных морозах в Рождество

Глава Генштаба ВС РФ исполнил новогоднюю мечту девочки из Подмосковья

В России за сутки выявили 3 328 случаев заболевания COVID-19

Синоптики предупредили о сильных морозах до -29 градусов

Москвичей предупредили об очередях

Москвичам рассказали о работе новогодних площадок в столице

Глава Минпромторга Денис Мантуров испытал российский МС-21. На отечественном самолете вице-премьер слетал в рабочую поездку в Ульяновск.

Сначала он посетил подмосковный институт в Жуковском, где ему показали стенд с последними разработками, а также ознакомился с ходом испытаний самолетов Sukhoi Superjet New.

В Ульяновске глава Минпромторга посетил предприятие Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика