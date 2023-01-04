04 января, 21:15Общество
Глава Минпромторга испытал российский МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров испытал российский МС-21. На отечественном самолете вице-премьер слетал в рабочую поездку в Ульяновск.
Сначала он посетил подмосковный институт в Жуковском, где ему показали стенд с последними разработками, а также ознакомился с ходом испытаний самолетов Sukhoi Superjet New.
В Ульяновске глава Минпромторга посетил предприятие Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.