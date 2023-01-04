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04 января, 20:35

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

Так, морозы в столице будут очень суровыми. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура временами будет на 17 градусов ниже нормы. Аномальные холода ожидаются уже с 6 января. В МЧС предупредили, что такая погода опасна.

Под ударом украинской артиллерии оказался город Васильевка в Запорожской области. Жертвами обстрелов ВСУ стали 5 человек, 15 получили травмы. В том числе пострадали четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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