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18:15

Общество

Москвичей предупредили о сильных морозах в Рождество

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Рождественские морозы в Москве будут очень суровыми. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура временами будет на 17 градусов ниже нормы. Аномальные холода ожидаются уже с 6 января.

В МЧС предупредили, что такая погода представляет опасность. Автомобилистам рекомендовали иметь с собой заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи. В случае ЧП следует позвонить на номера 101 или 112.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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