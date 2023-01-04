В России за сутки выявили 3 328 случаев заболевания COVID-19

В России за сутки выявили 3 328 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 248 больше по сравнению с показателем, зафиксированном накануне. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В целом число госпитализаций выросло в 38 субъектах РФ, снизилось – в 25 регионах. В 22 субъектах обстановка осталась без изменений. При этом за сутки выздоровели почти 5 тысяч человек.

Подброности – в эфире телеканала Москва 24.