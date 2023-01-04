В центре Москвы проходят новогодние гуляния

Прогуляться по украшенным улицам, побывать на фестивале "Путешествие в Рождество" и покататься на коньках – так выглядит минимальная программа развлечений на праздники.

Как отметил ресторатор Андрей Грязнов, посещаемость в ресторанах, которые находятся в спальных районах города, снизилась, пока горожане уезжают в центр.

Много ли сейчас людей в столичных парках, сложно ли купить билеты на каток и как долго будут работать праздничные площадки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.