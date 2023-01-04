Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

В центре Москвы проходят новогодние гуляния

В центре Москвы проходят новогодние гуляния

Синоптики спрогнозировали "обвал холода" в Москве

Путин приказал отправить фрегат "Адмирал Горшков" на боевую службу

Москвичам рассказали, где стоит побывать в новогодние каникулы в Москве

На ВДНХ выстроилась очередь на робостанцию

Температура воздуха в Москве понизится до минус 29 градусов

Инспекторы ОАТИ усилили контроль за столичными крышами

Москвичей предупредили об аномальных морозах до 10 января

The City: москвичам рассказали о ресторанах с необычными вариантами оливье

Депутаты решили регламентировать собственное поведение

Прогуляться по украшенным улицам, побывать на фестивале "Путешествие в Рождество" и покататься на коньках – так выглядит минимальная программа развлечений на праздники.

Как отметил ресторатор Андрей Грязнов, посещаемость в ресторанах, которые находятся в спальных районах города, снизилась, пока горожане уезжают в центр.

Много ли сейчас людей в столичных парках, сложно ли купить билеты на каток и как долго будут работать праздничные площадки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман КарловНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика