Во время новогодних каникул у городских учреждений меняется график работы. До 8 января москвичи смогут обратиться в 11 дежурных центров госуслуг, где можно будет оформить соцкарту, получить доступ к порталу госуслуг, сертификат с QR-кодом и зарегистрировать смерть.

Пожениться можно в трех Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. Взрослые поликлиники до 9 января продолжат принимать москвичей с 09:00 до 16:00. Медпомощь на дому будут оказывать с восьми утра до до 20:00.

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