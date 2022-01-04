Москвичам рассказали, как сдать ПЦР-тест или привиться в праздники. Тем, кто прикреплен к поликлинике, нужно будет зайти на сайт mos.ru и в разделе "специализация врача" выбрать "мазок на COVID-19". Затем можно выбрать свободную дату и время. Тем, кто не прикреплен к поликлинике, но имеет московский полис, на mos.ru надо найти ближайший пункт тестирования или записаться на тест в клинике на стойке информации.

Для желающих привиться в общественных местах работают пункты с 11:00 до 18:00. В поликлиниках вакцинацию можно пройти с 9 утра и до 16:00, только нужно записаться заранее.



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