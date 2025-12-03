03 декабря, 21:30Общество
Новости Москвы: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в Москве. Преобладают вирусы гриппа A. Они полностью соответствуют штаммам, которые используют в вакцинах. В ведомстве напомнили, что именно прививка защищает от тяжелых форм болезни.
Более половины москвичей заказывают доставку продуктов курьером. Это выяснилось в ходе опроса, который провели в "Активном гражданине". Главное преимущество сервиса, по мнению москвичей, заключается в удобстве и широком ассортименте.
