Новости Москвы: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в Москве. Преобладают вирусы гриппа A. Они полностью соответствуют штаммам, которые используют в вакцинах. В ведомстве напомнили, что именно прививка защищает от тяжелых форм болезни.

Более половины москвичей заказывают доставку продуктов курьером. Это выяснилось в ходе опроса, который провели в "Активном гражданине". Главное преимущество сервиса, по мнению москвичей, заключается в удобстве и широком ассортименте.

