Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 21:30

Общество

Новости Москвы: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ

Новости Москвы: Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ

Угрозы распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

"Миллион вопросов": логопед рассказала, как голос влияет на восприятие человека

"Наш город. Диалог с мэром": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

Активисты "Молодежи Москвы" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Сергей Собянин подведет итоги уходящего года в эфире телеканала Москва 24

Новости социального блока Москвы

Активисты возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Путин вручил волонтеру награду за помощь в ликвидации разлива нефти в Черном море

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в Москве. Преобладают вирусы гриппа A. Они полностью соответствуют штаммам, которые используют в вакцинах. В ведомстве напомнили, что именно прививка защищает от тяжелых форм болезни.

Более половины москвичей заказывают доставку продуктов курьером. Это выяснилось в ходе опроса, который провели в "Активном гражданине". Главное преимущество сервиса, по мнению москвичей, заключается в удобстве и широком ассортименте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Фоменко

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика