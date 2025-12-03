Десять московских школьников и студентов колледжей станут участниками экспедиции в Африку

Десять московских школьников и студентов колледжей станут участниками первой молодежной экспедиции в Африку. Уже в следующем году ребята отправятся изучать вулканы в Танзанию.

Как отметила заммэра Анастасия Ракова, у московской программы нет аналогов в мире. В течение 14 дней участники экспедиции будут исследовать вулканы, возьмут пробы лавы, пепла, почвы и воды для дальнейшего изучения.

