Количество многодетных семей в Москве увеличилось в 4 раза за 15 лет

Количество многодетных семей в Москве увеличилось в 4 раза за последние 15 лет. Сейчас в столице проживают более 240 тысяч таких семей, где растут свыше 600 тысяч детей.

Им предоставляются компенсации на питание для малышей, бесплатные лекарства, бесплатный проезд и питание в школах. Многодетные семьи также имеют льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.