Врач рассказал о вреде длительного подогрева сиденья в автомобиле

Длительный подогрев сиденья может быть опасен как для женского, так и для мужского здоровья, говорят врачи.

Как пояснил терапевт Владимир Латий, если держать подогрев постоянно и на максимуме, могут начаться проблемы в виде кожных реакций, усиления боли в спине, ухудшения фертильности у мужчин и обострения сосудистых проблем.

Медик отметил, что подогрев сиденья рассчитан на кратковременное использование, в среднем 10–15 минут, чтобы компенсировать холод салона и прогреть мышцы спины и поясницу.

