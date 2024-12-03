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03 декабря, 22:15

Общество

Гололед и ледяные дожди ожидаются в Москве в ночь на 4 декабря

Гололед и ледяные дожди ожидаются в Москве в ночь на 4 декабря

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Гололед и ледяные дожди ожидаются в Москве в ночь на среду, 4 декабря. Днем выпадет около сантиметра снега, предупредил комплекс городского хозяйства.

Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние дорог. При необходимости будет работать снегоуборочная техника, в планах также обработка реагентами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура останется около нулевой отметки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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