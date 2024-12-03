03 декабря, 16:45Общество
Венок из еловых ветвей возложили в "Пантеоне защитников Отечества"
Торжественная церемония в честь Дня Неизвестного солдата прошла в "Пантеоне защитников Отечества". Солдаты роты почетного караула Преображенского полка вынесли венок из еловых ветвей с благодарностью от потомков. Его установили перед Вечным огнем.
Также состоялась всероссийская акция "Дорога домой". Найденные поисковиками останки павших советских солдат переданы на их малую родину для погребения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.