Венок из еловых ветвей возложили в "Пантеоне защитников Отечества"

Торжественная церемония в честь Дня Неизвестного солдата прошла в "Пантеоне защитников Отечества". Солдаты роты почетного караула Преображенского полка вынесли венок из еловых ветвей с благодарностью от потомков. Его установили перед Вечным огнем.

Также состоялась всероссийская акция "Дорога домой". Найденные поисковиками останки павших советских солдат переданы на их малую родину для погребения.

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