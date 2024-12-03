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03 декабря, 16:45

Общество

Венок из еловых ветвей возложили в "Пантеоне защитников Отечества"

Венок из еловых ветвей возложили в "Пантеоне защитников Отечества"

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Торжественная церемония в честь Дня Неизвестного солдата прошла в "Пантеоне защитников Отечества". Солдаты роты почетного караула Преображенского полка вынесли венок из еловых ветвей с благодарностью от потомков. Его установили перед Вечным огнем.

Также состоялась всероссийская акция "Дорога домой". Найденные поисковиками останки павших советских солдат переданы на их малую родину для погребения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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