Социологи рассказали о тренде на отношения молодых мужчин с женщинами постарше

Социологи заявили о новом тренде на отношения молодых мужчин с женщинами постарше. Как отмечают психологи, каждый партнер в таком формате находит для себя свои плюсы.

Такую популярность руководитель брачного агентства Анна Осипова объяснила некой мужской подпиткой. Молодые парни 20–25 лет ощущают себя более самодостаточными из-за интереса со стороны взрослых успешных женщин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.