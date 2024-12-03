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03 декабря, 07:30

Общество

Социологи рассказали о тренде на отношения молодых мужчин с женщинами постарше

Социологи рассказали о тренде на отношения молодых мужчин с женщинами постарше

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Социологи заявили о новом тренде на отношения молодых мужчин с женщинами постарше. Как отмечают психологи, каждый партнер в таком формате находит для себя свои плюсы.

Такую популярность руководитель брачного агентства Анна Осипова объяснила некой мужской подпиткой. Молодые парни 20–25 лет ощущают себя более самодостаточными из-за интереса со стороны взрослых успешных женщин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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