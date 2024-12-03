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03 декабря, 07:30

Общество

Новости регионов: полярная ночь началась в Мурманской области

Новости регионов: полярная ночь началась в Мурманской области

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Полярная ночь началась в Мурманской области. Она продлится до 11 января. В этот период солнце не будет подниматься над горизонтом, а день превратится в сумерки. В школах Мурманской области вводят щадящий режим. Занятия в первой смене будут начинаться позднее, а продолжительность уроков сокращается на пять минут.

Тем временем под Новосибирском в одну аварию попали "Лада Калина", "ВАЗ-2107", большегруз "Скания" и буровая установка на базе автомобиля "Урал". В результате ДТП погибли два человека – водитель "Лады" и пассажир "ВАЗа". Участок дороги на время перекрыли, транспорт направляли в объезд.

В Сочи между тем к поискам пропавшего два дня назад рыбака подключили авиацию. С воздуха акваторию обследуют с вертолета, а в море спасатели работают на двух катерах. Мужчина пропал в двух километрах от берега в Лазаревском районе.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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