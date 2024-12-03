Дом зимнего плавания открыли в Серебряном бору. В специальном помещении оборудовали раздевалки и зоны отдыха, а от входа к водоему проведен деревянный мостик с лестницей.

По словам гендиректора ГБУ "Мосприрода" Юлии Адигамовой, постройка отвечает всем стандартам безопасности и качества. Дом был возведен из стального профиля и с отделкой из 3D-панели. Также в нем проведено электричество и сделана грамотная планировка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

