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03 декабря, 07:30

Общество

Дом зимнего плавания открыли в Серебряном бору

Дом зимнего плавания открыли в Серебряном бору

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Дом зимнего плавания открыли в Серебряном бору. В специальном помещении оборудовали раздевалки и зоны отдыха, а от входа к водоему проведен деревянный мостик с лестницей.

По словам гендиректора ГБУ "Мосприрода" Юлии Адигамовой, постройка отвечает всем стандартам безопасности и качества. Дом был возведен из стального профиля и с отделкой из 3D-панели. Также в нем проведено электричество и сделана грамотная планировка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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