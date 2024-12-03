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03 декабря, 07:30

Общество

Музыка из "Щелкунчика" заменит в российских школах звонки в декабре

Музыка из "Щелкунчика" заменит в российских школах звонки в декабре

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Музыка из балета "Щелкунчик", композитором которой стал Петр Чайковский, заменит звонки в школах в декабре. Как считают в Минпросвещения, эти мелодии позволят создать для учеников праздничное настроение.

Инициатива по смене звонка на различные мелодии стартовала еще в начале учебного года. Причем каждый месяц посвящен определенной памятной дате, например, в российских школах звучали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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