В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике микоплазменной пневмонии

Недавно в СМИ появилась информация о случаях заболеваний микоплазменной пневмонией. Как отметили в Роспотребнадзоре, в группу повышенного риска вошли дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом и заболеваниями дыхательных путей.

На данный момент вакцины против заболевания нет, но в качестве профилактики гражданам рекомендуют делать прививки от других инфекций, например, гриппа и пневмококка. Кроме того, стоит не забывать и такие классические правила, как мытье рук с мылом и проветривание жилых и рабочих помещений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

