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03 декабря, 07:15

Общество

Россиянам начнут возвращать часть уплаченных налогов в 2025 году

Россиянам начнут возвращать часть уплаченных налогов в 2025 году

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Ряду семей начнут возвращать часть уплаченных налогов по соответствующему закону, который вступит в силу с января 2025 года. Кроме того, если у родителей двое или больше детей, то налог на доходы физических лиц для них будет рассчитываться по ставке 6%.

Однако важным условием для выплаты является необходимость того, чтобы доход на каждого члена семьи был не более полутора прожиточных минимумов. Вся семья также должна проживать в России, а родители – иметь официальный доход и статус налоговых резидентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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