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03 декабря, 20:35

Общество

В столице обновлен суточный рекорд по количеству осадков

В столице обновлен суточный рекорд по количеству осадков

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В столице 3 декабря обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Синоптики предупреждают, что снегопад не закончится до утра 4 декабря. Власти Москвы призывают водителей не ездить по городу на личных автомобилях.

В электронную медкарту в Москве добавили новую функцию – подраздел "Предварительные диагнозы". Об этом сообщил Сергей Собянин. Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента собрали вместе. Раньше эти документы хранились в разных разделах.

В столице работают 26 государственных ветклиник. Домашний питомец может получить там всю необходимую помощь или сделать, например, бесплатную прививку от бешенства. При клиниках также есть стационар и даже зоогостиницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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