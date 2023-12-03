В столице обновлен суточный рекорд по количеству осадков

В столице 3 декабря обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Синоптики предупреждают, что снегопад не закончится до утра 4 декабря. Власти Москвы призывают водителей не ездить по городу на личных автомобилях.

В электронную медкарту в Москве добавили новую функцию – подраздел "Предварительные диагнозы". Об этом сообщил Сергей Собянин. Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента собрали вместе. Раньше эти документы хранились в разных разделах.

В столице работают 26 государственных ветклиник. Домашний питомец может получить там всю необходимую помощь или сделать, например, бесплатную прививку от бешенства. При клиниках также есть стационар и даже зоогостиницы.

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