Мощный циклон "Оливер" пришел в Москву из Европы

Снежный циклон пришел в Москву из Европы. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, в столице может выпасть до трети от месячной нормы.

Так, Германию недавно накрыл сильнейший с 2006 года снегопад. Из-за циклона по имени "Оливер" обледенели линии электропередач, а автобусы и поезда не проезжали по маршрутам, поэтому некоторым пассажирам пришлось долго выжидать общественный транспорт.

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