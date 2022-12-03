03 декабря, 16:30Общество
Детям с нарушениями слуха из Донецка и Луганска показали достопримечательности Москвы
Детям с нарушениями слуха из Донецка и Луганска показали достопримечательности Москвы. Для многих ребят это было первое посещение столицы.
Трехдневная экскурсия была организована "Всероссийским обществом глухих". Воспитанники школ-интернатов посетили Красную площадь, Театр мимики и жеста, Московский цирк Никулина и "Москвариум". Все экскурсии для ребят перевели на язык жестов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.