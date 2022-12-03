Детям с нарушениями слуха из Донецка и Луганска показали достопримечательности Москвы. Для многих ребят это было первое посещение столицы.

Трехдневная экскурсия была организована "Всероссийским обществом глухих". Воспитанники школ-интернатов посетили Красную площадь, Театр мимики и жеста, Московский цирк Никулина и "Москвариум". Все экскурсии для ребят перевели на язык жестов.

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