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13:30

Общество

Кабмин внесет в Госдуму законопроект о рассылке налоговых уведомлений через госуслуги

Кабмин внесет в Госдуму законопроект о рассылке налоговых уведомлений через госуслуги

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Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект, который позволит не отправлять налоговые уведомления по почте пользователям портала госуслуг. Согласно этому же законопроекту, налоговые уведомления, которые сейчас направляются заказными письмами, с 1 января 2024 года будут приходить гражданам и в личный кабинет на портале госуслуг.

Передача документов со сведениями, составляющими налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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