Кабмин внесет в Госдуму законопроект о рассылке налоговых уведомлений через госуслуги

Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект, который позволит не отправлять налоговые уведомления по почте пользователям портала госуслуг. Согласно этому же законопроекту, налоговые уведомления, которые сейчас направляются заказными письмами, с 1 января 2024 года будут приходить гражданам и в личный кабинет на портале госуслуг.

Передача документов со сведениями, составляющими налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.