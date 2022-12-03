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Общество

Инфекционист спрогнозировал новую волну гриппа в России после Нового года

Инфекционист спрогнозировал новую волну гриппа в России после Нового года

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Новая волна гриппа в России наступит после новогодних праздников. Так полагает врач-инфекционист Евгений Тимаков. По данными Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 20%.

Видов гриппа много. Переболев одним штаммом, можно подхватить другой в следующую волну. От основных видов, напоминают врачи, защитит четырехвалентная вакцина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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