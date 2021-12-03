Москвичам рассказали, сколько осталось до зимнего солнцестояния

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Дни зимнего солнцележания". В ней телезрителям рассказывают, сколько дней осталось до зимнего солнцестояния.

До дня зимнего солнцестояния осталось 18 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.