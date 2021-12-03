Минздрав продлил действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года

Срок годности сертификата о перенесенном ковиде продлили до года с момента выздоровления. Раньше он действовал 6 месяцев. Все новые документы уже оформляются на этот период. Те справки, которые были выданы ранее, продлят автоматически. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

К такому решению в Минздраве пришли после анализа данных. По статистике, повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается менее чем в одном проценте случаев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.