Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2020, 17:30

Общество

В Москве за последние сутки выявили 7 750 новых случаев COVID-19

В Москве за последние сутки выявили 7 750 новых случаев COVID-19

В Москве начал набирать обороты новый вид мошенничества

"Москва и мир": старт вакцинации от COVID-19 и прощание с Ириной Антоновой

"Атмосфера": синоптики рассказали о столичной погоде 4 декабря

"The City": CAMERA, “Трое”, "После Зла"

В России вырос спрос на товары для зимнего досуга и спорта

"Год Невзгод": счастливое пополнение

Москвичи покупают у мошенников справки об отсутствии коронавируса

"Москва и мир": дистанционное обучение в столице и новые ограничение в Санкт-Петербурге

"Москва и мир": дистанционное обучение и массовая вакцинация

По данным Оперативного штаба, Москве за последние сутки выявили 7 750 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 6 849 человек.

В Московской области коронавирусом за последние сутки заразились 1 193 человека, выписали после выздоровления на 200 человек меньше.

Всего в России сегодня 28 145 новых заболевших, 21% из которых – бессимптомники. Минимальный суточный прирост в Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Марий Эл, Дагестане, Туве и некоторых других регионах

В мире заболевших с начала пандемии уже почти 65 миллионов. За сегодня 147 тысяч новых случаев. Почти 15 тысяч в Польше, 14 тысяч на Украине, 6,5 тысячи в Венгрии. Лидерами по числу заражений остаются США, Индия и Бразилия.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
общество регионы за рубежом видео Олег Шоммер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика