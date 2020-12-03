В Москве за последние сутки выявили 7 750 новых случаев COVID-19

По данным Оперативного штаба, Москве за последние сутки выявили 7 750 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 6 849 человек.

В Московской области коронавирусом за последние сутки заразились 1 193 человека, выписали после выздоровления на 200 человек меньше.

Всего в России сегодня 28 145 новых заболевших, 21% из которых – бессимптомники. Минимальный суточный прирост в Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Марий Эл, Дагестане, Туве и некоторых других регионах

В мире заболевших с начала пандемии уже почти 65 миллионов. За сегодня 147 тысяч новых случаев. Почти 15 тысяч в Польше, 14 тысяч на Украине, 6,5 тысячи в Венгрии. Лидерами по числу заражений остаются США, Индия и Бразилия.