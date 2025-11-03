График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 17:15

Общество

В Национальном центре "Россия" рассказали о государственных символах России. Сессия стала частью первого международного фестиваля "Народы России и СНГ", на площадках которого выступают популярные блогеры, эксперты и лекторы.

Вход на мероприятие сделали свободным, чтобы все желающие могли послушать лекции и поучаствовать в обсуждении. Например, участники размышляли, как флаг и герб отражают национальную идентичность и как их воспринимают в мировом сообществе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Тащина

