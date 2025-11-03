График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 16:15

Общество

Случаи заболевания лихорадкой денге зафиксированы среди российских туристов на Мальдивах

На Мальдивах зафиксированы случаи заболевания лихорадкой денге среди российских туристов. О том, как защитить себя и вовремя распознать болезнь, рассказали в Роспотребнадзоре.

Насекомые активно размножаются в стоячей воде, необходимо избегать таких мест. Основные симптомы лихорадки – сыпь, высокая температура, сильная боль в голове и за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота, боли в спине, мышцах и суставах, особенно в коленях. Вирус распространен в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Как заверили в Роспотребнадзоре, в России его распространение исключено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

