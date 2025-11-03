Новости социального блока Москвы

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 14:30

Общество

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Водные экскурсии продолжатся в новом формате в рамках проекта "Московское долголетие". Эксклюзивные речные прогулки с обзорной экскурсией будут проходить на современных яхтах ледового класса. Участников ждут музыкальные вечера и встречи с известными москвичами-долгожителями из сферы культуры, науки и спорта.

"Вместе с врачами-онкологами четыре месяца назад мы приняли решение, что для жителей Москвы, которые несколько лет не проводили гастро- и колоноскопию, мы открываем возможность пройти исследование в любое удобное для них время в наших городских поликлиниках и эндоскопических центрах. За время работы профилактического проекта 90 тысяч москвичей прошли скрининговые исследования, у значительной части из них выявлены определенные заболевания. Развитие осложнений в этих случаях можно легко предотвратить, а значит, успешно вылечить человека", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные загсы провели опрос среди молодоженов о свадебных трендах 2025 года. Результаты показали – 40% пар выбираются соблюдение только самых важных традиций, а 17% – создают свои собственные. При этом больше половины невест берут фамилию жениха.

