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03 ноября, 16:30

Общество

Новости часа: МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице

Новости часа: МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице с вечера воскресенья, 3 ноября.

По маршруту М54 между станцией метро "Верхние Лихоборы" и платформой "Лосиноостровская" теперь ходят электробусы, сообщил Дептранс.

В районе Текстильщики появится еще один дом по программе реновации, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.

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