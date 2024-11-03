03 ноября, 16:30Общество
Новости часа: МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС предупредило москвичей о метели, сильном ветре и гололедице с вечера воскресенья, 3 ноября.
По маршруту М54 между станцией метро "Верхние Лихоборы" и платформой "Лосиноостровская" теперь ходят электробусы, сообщил Дептранс.
В районе Текстильщики появится еще один дом по программе реновации, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.