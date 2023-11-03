"Актуальный репортаж": спрос на репетиторов для дошкольников вырос почти на 30% в РФ

Российским дошкольникам стали чаще нанимать репетиторов. Родители хотят подготовить детей к первому классу заранее, однако детские психологи опасаются, что подобные занятия могут травмировать, если детям неинтересно.

Согласно статистике, за год запросы на репетиторов для дошкольников почти на 30%. Рост наблюдается во всех регионах России: больше всего он в Хабаровске, Владивостоке, Уфе и Москве. Причем активнее всего родители выбирают специалистов по риторике, каллиграфии и развитию внимания.

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