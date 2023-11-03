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03 ноября, 11:00

Общество

Более 1,5 тыс волонтеров прошли подготовку к выставке-форуму "Россия"

Более 1,5 тыс волонтеров прошли подготовку к выставке-форуму "Россия"

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Более 1,5 тысячи волонтеров прошли подготовку для участия в международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ 4 ноября. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Одной из основных их задач станет навигация гостей и участников. Для этого нужно хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов.

В обучение также включены занятия, посвященные технике безопасности и правилам общения с разными категориями посетителей, например с детьми или людьми с особенностями здоровья.

Всего больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого масштабного события. Желающим присоединиться к этой работе нужно подать заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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