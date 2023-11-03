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03 ноября, 09:45

Общество

Эксперты назвали основные причины увольнения москвичей

Эксперты назвали основные причины увольнения москвичей

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Эксперты назвали основные причины, по которым москвичи бросают работу. Исследование провел один из сервисов по трудоустройству.

Как выяснилось, самые частые причины увольнений – стресс и выгорание. Их назвали 41% респондентов. Чуть меньше 40% опрошенных заявили, что сменить работу их заставил отказ руководства повысить зарплату.

Среди других причин для увольнения оказались отсутствие карьерных перспектив, некомфортный график, задержка или понижение зарплаты, а также желание работать ближе к дому. 21% опрошенных решили уйти из-за конфликтов с коллективом или руководством.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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