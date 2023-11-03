03 ноября, 09:30Общество
Метеорологи заявили, что московские зимы стали короче
Московские зимы стали короче. Такими наблюдениями поделились метеорологи.
По их словам, если 50 лет назад холода приходили в первых числах ноября, то начиная примерно с 1990-х годов эта временная точка сдвинулась на середину месяца.
Примерно в это же время в столице обычно формируется устойчивый снежный покров.
Однако в XXI веке три раза снег ложился и не таял до весны только в начале января. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.