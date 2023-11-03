Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 09:30

Общество

Метеорологи заявили, что московские зимы стали короче

Метеорологи заявили, что московские зимы стали короче

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 3 ноября

Эксперты рассказали, как выбрать тирамису

Аномальное тепло покинет столицу в конце следующей недели

Москвичам рассказали о новом способе мошенничества через поддельные управляющие компании

"Утро": 7 градусов ожидается в столице 3 ноября

В столичных ресторанах могут ввести правила для посетителей с детьми

Москвичам рассказали, как научиться откладывать деньги

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, сколько стоит отремонтировать квартиру

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

Московские зимы стали короче. Такими наблюдениями поделились метеорологи.

По их словам, если 50 лет назад холода приходили в первых числах ноября, то начиная примерно с 1990-х годов эта временная точка сдвинулась на середину месяца.
Примерно в это же время в столице обычно формируется устойчивый снежный покров.

Однако в XXI веке три раза снег ложился и не таял до весны только в начале января. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика