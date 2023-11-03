Москвичам рассказали о новом способе мошенничества через поддельные управляющие компании

Мошенники обкатывают в столичном регионе новую схему обмана через поддельные управляющие компании. Они создают фейковые сайты организаций, где публикуют фотографии реальных руководителей.

Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди. Мошенники открывают для них личные кабинеты, где обнаруживается задолженность по коммуналке в десятки тысяч рублей. Там же есть номер счета, куда следует перевести деньги, а после оплаты сайт просто исчезает. Подобные аферы злоумышленникам удалось провернуть в Чехове, Воскресенске и Балашихе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.