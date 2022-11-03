Новый сезон проекта "Бизнес-уик-энд" начнется в Москве с 9 ноября

Новый сезон проекта "Бизнес-уик-энд" начнется в Москве. Он откроется серией из 10 обучающих мероприятий, которые пройдут с 9 ноября по 21 декабря. Об этом сообщила вице-мэр Наталья Сергунина.

"Бизнес-уик-энд" – проект для молодых людей от 14 до 35 лет, которые хотят начать свое дело или уже являются предпринимателями. Под руководством опытных наставников участники тренингов будут создавать модели предприятий в сфере ИТ, услуг и производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.