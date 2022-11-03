Москвичам рассказали о городских мероприятиях по случаю Дня народного единства

В первые ноябрьские выходные в Москве пройдут десятки выставок, концертов, ярмарок и кинопоказов. Например, 4 ноября столица будет отмечать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года. Москвичи и гости столицы смогут посетить интерактивный музей под открытым небом и патриотический фестиваль, а также попробовать гастрономические хиты из разных регионов.

Столичный экскурсовод рассказала о мероприятиях в Парке Горького. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.