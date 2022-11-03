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Новости часа: в комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оборонный комитет СФ проведет консультации о двухлетней срочной службе по призывы. Об этом сообщил глава комитета СФ Виктор Бондарев.
Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Москвой и Стамбулом с 7 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Турецкий производитель телевизоров Vestel может возобновить производство в РФ. Об этом заявили СМИ.