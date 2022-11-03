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Общество

Новости часа: в комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

Новости часа: в комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

Москвичам рассказали, как провести в столице ноябрьские праздники

"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в столице вечером 3 ноября

Новости часа: три человека пострадали при обстреле в Донецке

"Цифра дня": 3

Москвичам рассказали о культурной программе по случаю Дня народного единства

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"Время новых": мужская обувь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оборонный комитет СФ проведет консультации о двухлетней срочной службе по призывы. Об этом сообщил глава комитета СФ Виктор Бондарев.

Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Москвой и Стамбулом с 7 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Турецкий производитель телевизоров Vestel может возобновить производство в РФ. Об этом заявили СМИ.

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