Новости часа: в комитете Совфеда пройдут консультации о двухлетней службе по призыву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оборонный комитет СФ проведет консультации о двухлетней срочной службе по призывы. Об этом сообщил глава комитета СФ Виктор Бондарев.

Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Москвой и Стамбулом с 7 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Турецкий производитель телевизоров Vestel может возобновить производство в РФ. Об этом заявили СМИ.