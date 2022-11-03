Москвичам рассказали, как провести в столице ноябрьские праздники

В столице 4 ноября будут отмечать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года. Можно будет посетить интерактивный музей под открытым небом и патриотический фестиваль, а также попробовать гастрономические хиты из разных регионов.

Десятки выставок, концертов, ярмарок и кинопоказов пройдут в первые ноябрьские выходные в столице. Куда стоит сходить и что можно посмотреть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.