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Общество

В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Бурятии

В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Бурятии

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В учебных центрах Минобороны продолжают подготовку призванные резервисты. Так, в Бурятии на полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа проходят занятия по тактической медицине.

Военнослужащие изучают основы первой доврачебной помощи, способы остановки кровотечения и методы эвакуации с поля боя. Как говорят инструкторы, которые сами прошли "горячие точки", такие знания и навыки существенно повышают шансы спасти жизнь раненого бойца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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