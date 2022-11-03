В Минобороны РФ показали подготовку мобилизованных в Бурятии

В учебных центрах Минобороны продолжают подготовку призванные резервисты. Так, в Бурятии на полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа проходят занятия по тактической медицине.

Военнослужащие изучают основы первой доврачебной помощи, способы остановки кровотечения и методы эвакуации с поля боя. Как говорят инструкторы, которые сами прошли "горячие точки", такие знания и навыки существенно повышают шансы спасти жизнь раненого бойца.

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