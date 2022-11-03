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Общество

Москвичам рассказали о ценах в подмосковных отелях в предстоящие выходные

Москвичам рассказали о ценах в подмосковных отелях в предстоящие выходные

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В предстоящие длинные выходные многие москвичи поедут загород. Например, в подмосковных домах отдыха и отелях уже забронированы почти все номера. Но для тех, кто решится отправиться в путешествие в последний момент, варианты все еще есть.

Отдых в коттедже для двоих обойдется в 700 рублей за час. Если постояльцев будет больше, то можно сэкономить, отдав 400–500 рублей за час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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