Москвичам рассказали о ценах в подмосковных отелях в предстоящие выходные

В предстоящие длинные выходные многие москвичи поедут загород. Например, в подмосковных домах отдыха и отелях уже забронированы почти все номера. Но для тех, кто решится отправиться в путешествие в последний момент, варианты все еще есть.

Отдых в коттедже для двоих обойдется в 700 рублей за час. Если постояльцев будет больше, то можно сэкономить, отдав 400–500 рублей за час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.