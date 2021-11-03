В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграли очередные квартиры

Еще две квартиры в столице разыграли в прямом эфире телеканала Москва 24. На этот раз в акции "Вакцина – твой ключ к здоровью" участвовали те, кто получил первую дозу или сделал ревакцинацию с 25 по 31 октября.

Квартиры будут разыгрывать каждую среду в течение пяти недель – до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!".

Для участия в акции нужно вакцинироваться от COVID-19 в одном из пунктов на территории столицы: в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), частных медицинских организациях (работающих по соглашениям с ДЗМ), в других местах вакцинации или на дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.