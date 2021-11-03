Среди вакцинированных москвичей разыграли еще две квартиры

Второй розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!" среди привитых москвичей состоялся в прямом эфире телеканала Москва 24.

Участниками акции стали совершеннолетние россияне, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 25 по 31 октября.

Победителями стали Елена Викторовна (последние цифры номера телефона 20-39) и Илья Михайлович (последние цифры номера телефона 02-06).

Квартиры будут разыгрывать каждую среду в течение пяти недель – до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.