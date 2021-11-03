Второй розыгрыш квартир среди вакцинированных москвичей пройдет 3 ноября

В среду, 3 ноября, в прямом эфире телеканала Москва 24 пройдет розыгрыш еще двух квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!". В нем автоматически участвуют все, кто получил первую прививку от ковида или сделал ревакцинацию с 25 по 31 октября. Это совершеннолетние москвичи с городским полисом ОМС.

Двое победителей получат по однокомнатной квартире в столице. Счастливчиков определяют с помощью генератора случайных чисел, регистрироваться для участия не нужно.

Квартиры будут разыгрывать каждую среду до 24 ноября. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы "Вакцина – твой ключ к здоровью!".