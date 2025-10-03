В Москве наградили специалистов по кадрам в сфере госсектора

В Москве наградили специалистов по кадрам, которые работают в сфере госсектора. Лучшие специалисты стали победителями первой премии правительства Москвы в сфере управления персоналом "В кадре".

Участники представили для конкурса проекты, которые позволяют находить и удерживать талантливых сотрудников. По итогам премии определили 12 победителей, а также 24 лауреата. Мероприятие собрало профессионалов со всей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.