03 октября, 23:00

Общество

В Москве наградили специалистов по кадрам в сфере госсектора

В Москве наградили специалистов по кадрам в сфере госсектора

В Москве наградили специалистов по кадрам, которые работают в сфере госсектора. Лучшие специалисты стали победителями первой премии правительства Москвы в сфере управления персоналом "В кадре".

Участники представили для конкурса проекты, которые позволяют находить и удерживать талантливых сотрудников. По итогам премии определили 12 победителей, а также 24 лауреата. Мероприятие собрало профессионалов со всей страны.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

