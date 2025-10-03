Форма поиска по сайту

03 октября, 10:15

Общество

В национальном родительском комитете высказались против лимита на подарки педагогам

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец раскритиковала идею законодательного ограничения стоимости подарков учителям. По ее мнению, установление "потолка" цены презента является неверным подходом, поскольку стоимость подарка должны определять сами родители.

Также она выразила опасение, что установление максимальной стоимости подарков может привести к обратному эффекту – введению обязательных минимальных сумм. Волынец подчеркнула, что все презенты должны оставаться исключительно добровольными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоИван Евдокимов

