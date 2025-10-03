Форма поиска по сайту

03 октября, 07:45

В Минпросвещения заявили о необходимости пересмотреть лимит на подарки учителям

В Минпросвещения заявили о необходимости пересмотреть лимит на подарки учителям

В школах 3 октября поздравляют учителей с профессиональным праздником. Законодательство ограничивает стоимость подарка педагогам тремя тысячами рублей. В Минпросвещения считают, что этот лимит нуждается в пересмотре.

По мнению представителей родительских комитетов, любые презенты должны быть добровольными. Главным же подарком для педагогов остаются внимание, уважение и благодарность со стороны учеников и их родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

